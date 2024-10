Rinviata Bologna Milan, ecco quando si può recuperare la gara: queste le possibili date

Rinviata Bologna Milan, ufficiale lo spostamento della partita a data da destinarsi: queste le possibilità per il recupero del match

La partita tra Bologna e Milan è stata ufficialmente rinviata. Il match della nona giornata non si giocherà sabato 26 ottobre ed è spostato a data da destinarsi. Queste le possibili date in cui i rossoneri sarebbero liberi.

Il primo buco è nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, ma in questo caso andrebbero spostati anche i match contro il Genoa (il 15) e il Verona (il 21). L’altra possibilità sarebbe il rinvio a febbraio o marzo, sfruttando una settimana libera dalla Champions. L’ultima opzione sarebbe il 3 aprile, ma in questo caso non passerebbero le necessarie otto partite dalla gara di ritorno (Milan-Bologna).