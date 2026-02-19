Rinnovo Tomori, il Milan accelera per blindare il leader della difesa: le parole di Matteo Moretto

Rinnovo Tomori, la dirigenza di via Aldo Rossi ha accelerato i contatti per blindare il centrale inglese, colonna portante della difesa rossonera

Il futuro della retroguardia del “Diavolo” passa inevitabilmente dalle prestazioni di Fikayo Tomori, il difensore anglo-canadese noto per la sua velocità nel recupero e il senso dell’anticipo, diventato un pilastro inamovibile nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese che predilige una linea difensiva alta e aggressiva. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, le parti sono in una fase molto avanzata della trattativa.

L’intesa definitiva sembra ormai a un passo. Il club meneghino vuole premiare la crescita del calciatore, arrivato dal Chelsea e diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. La volontà del ragazzo è chiara: restare a Milano per continuare a vincere con la maglia rossonera indosso.

Le parole di Matteo Moretto sulla trattativa

Di seguito, i dettagli svelati dal giornalista in merito all’evoluzione dell’accordo tra il club e il calciatore:

RINNOVO – «Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme. Il club vuole provare a chiudere questo rinnovo, Tomori è felicissimo al Milan e vuole proseguire la sua esperienza al Milan e a Milano. Questa è la fotografia della situazione di Tomori, per la quale ci aspettiamo evoluzioni importanti nelle prossime settimane che possano portare ad una firma».