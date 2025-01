Rinnovo Calabria, il Milan non cambia idea! Comunicazione al terzino, cosa succede a giugno

Rinnovo Calabria, il club rossonero non cambia idea sul futuro del capitano nonostante il successo in Supercoppa: sarà addio

Come riferito da TMW, Davide Calabria lascerà il calciomercato Milan a parametro zero a giugno nonostante il recentissimo successo in Supercoppa Italiana.

PAROLE – «Ma la gioia per un trofeo appena conquistato non cambia al momento lo scenario in merito al suo futuro. Calabria infatti è in scadenza di contratto e col Milan non è mai stato nemmeno accennato fino a questo momento un discorso relativo al rinnovo del contratto. Il terzino classe ’96 dovrebbe andar via alla naturale scadenza del contratto. Non prima: per gennaio, nonostante qualche interessamento, Calabria non è sul mercato».