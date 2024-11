Rijkaard a Milan Tv: «Sono stato fortunato di aver giocato in questo club! Con Van Basten e Gullit…». Le dichiarazioni complete

Le parole e l’intervista completa di Rijkaard a Milan Tv. L’ex calciatore ha visitato prima Milanello e successivamente Casa Milan.

PAROLE – «Grazie per l’accoglienza, è stato speciale soprattutto perché è la mia prima volta qui. È impressionante. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questo grande club, con tutti questi grandi giocatori. Ho bei ricordi, in generale ho vissuto il periodo migliore come giocatore qui. Ho giocato nella squadra più forte della mia carriera, devo molto al Milan. Sono stato fortunato di aver avuto la possibilità di giocare in questo grande club».

«Ogni anno riguardo questo gol, è stato un bel momento. Credo che la cosa più importante sia stato lavorare di squadra, ti dà un grande senso di gioia fare le cose per la squadra, per il club. una cosa unica avere tre giocatori di un paese che sono sul podio del Pallone d’Oro. È stato un onore essere con questi grandi giocatori come van Basten e Gullit.

Non viviamo del passato, bisogna andare avanti, però ogni tanto parliamo di quel Milan. Sono molto felice per lui. Sta facendo molto bene, è molto bene. Noi olandesi facciamo il tifo per lui. Sta facendo un buon lavoro e spero che possa continuare così. È divertente da guardare, si vede che vuole giocare. Non va indietro con la palla, cerca sempre la profondità. È un giocatore interessante».