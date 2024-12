Ricci Milan, Ibrahimovic rompe gli indugi: tentativo a gennaio, quella cessione può sbloccare l’operazione

Ricci Milan, i rossoneri hanno deciso di rompere gli indugi: a gennaio assalto al centrocampista. Serve la cessione di Tomori

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha deciso di affondare il colpo per Samuele Ricci già a gennaio:

PAROLE – «Il Milan è sempre più orientato a fare un tentativo per Ricci a gennaio, nella finestra di mercato invernale. Dopo averlo seguito tra Empoli e Toro, il Diavolo si è convinto e vede nel 23enne il profilo giusto per completare il pacchetto centrale nell’immediato, non solo per la prossima stagione come valutato in precedenza. Per questo, al ritorno dalla Supercoppa in Arabia Saudita, il dossier sarà approfondito e l’operazione potrà prendere forma. A favorire un tentativo per Ricci potrebbero essere le mosse in uscita dei rossoneri, in particolare può incidere la situazione di Fikayo Tomori che ha pretendenti in Italia (Juventus) e in Premier League. Il Milan valuta il centrale inglese tra 25-30 milioni di euro e se dovesse concretizzarsi l’uscita dell’ex Chelsea a queste cifre, il club di via Aldo Rossi si troverebbe un tesoretto aggiuntivo da investire, si tratti di liquidità immediata o di una cifra da poter mettere a bilancio nei prossimi mesi (esempio: una cessione in prestito con obbligo di riscatto). Il Milan è orientato a fare un tentativo per Ricci, ma l’operazione non si preannuncia comunque semplice. Anche perché l’interlocutore è storicamente ostico per il Diavolo, basti pensare ai “no” per Belotti e Buongiorno e che l’ultimo affare concluso risulta il prestito di Pobega dal Milan al Toro nel 2021. La richiesta di partenza è alta, non meno di 30-35 milioni di euro, e ci sono altri club in Italia e all’estero sulle tracce di Ricci, ma a complicare ulteriormente la situazione è la situazione ambientale a Torino. Urbano Cairo è al centro di una pesante contestazione e lo stesso numero uno granata, poche settimane fa, ha promesso in maniera netta che il giovane centrocampista resterà “sicuramente al Torino”. Una missione difficile, ma il Milan ha le idee chiare per gennaio: serve un rinforzo in mezzo per aiutare Fofana e Reijnders, due se dovesse partire anche Ismael Bennacer. E Samuele Ricci è uno dei nomi che più stuzzica i rossoneri».