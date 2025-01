Condividi via email

Ricci Milan, spuntano i dettagli del possibile contratto: attenzione però alla mossa dell’Inter! Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Di seguito gli ultimi aggiornamenti su Ricci del Torino riportati da Schira su X.

«Il Milan sta lavorando per ingaggiare Samuele Ricci dal Torino nella finestra di mercato estiva. Al Milan sono in fase avanzata le trattative con gli agenti di Ricci per un contratto fino al 2029 + opzione fino al 2030 con uno stipendio da 2,2-2,5 milioni di euro/anno. Su Ricci sono interessate anche l’Inter e due club di Premier League».