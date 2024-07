Reina, l’ex Milan si PRESENTA al Como: «Torno in un campionato che conosco, questo è l’obiettivo»

L’ex Milan Pepe Reina si è presentato oggi come nuovo portiere del Como. Ecco cosa ha detto il portiere sul ritorno in Italia

LE PAROLE – «Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club»