Reijnders Milan, rinnovo ad un passo: avrà un aumento di stipendio. I dettagli del prolungamento del centrocampista olandese

Il Milan ha trovato l’intesa con Reijnders per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2028.

Come svelato da Luca Marchetti a Sky Sport, la trattativa è in dirittura di arrivo e il centrocampista olandese rossonero avrà anche un aumento di stipendio che lo porterà a guadagnare intorno ai 3 milioni di euro a stagione. Il prolungamento probabilmente sarà fino al 2030.