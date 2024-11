Reijnders Milan, al via i dialoghi per il rinnovo: la mossa anti Manchester City. Un fattore favorisce l’accordo con l’olandese

Il Manchester City ha messo gli occhi su Reijnders che sta disputando una stagione da protagonista con Milan. Per ora non ci sono stati passi concreti, ma secondo quanto riferito da Ceccarini a Tmw l’interesse è forte.

Il Milan, però, può contare su un fattore importante: la volontà dell’olandese di restare in rossonero. Le parti, comunque, hanno iniziato i dialoghi per il rinnovo del contratto fino al 2030 con uno stipendio aumentato. L’obiettivo è trovare presto un accordo e chiudere il tutto entro fine stagione per respingere le avances del Manchester City.