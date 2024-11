Reijnders Milan, arriva la conferma: no al Real Madrid, vuole restare e rinnovare. L’olandese è felice in rossonero ed è fondamentale

La volontà di Reijnders è quella di restare al Milan, dove è considerato un giocatore fondamentale, e di rinnovare il contratto. A confermarlo è Fabrizio Romano via Twitter annunciando che le trattative per il prolungamento del rapporto sono in corso e stanno procedendo nel verso giusto.

Per Reijnders, quindi, c’è il solo il Milan nonostante i rumors su Real Madrid e altre squadre.