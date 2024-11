Real Madrid Milan, pronto il suo ritorno da titolare! Fonseca lo ha confermato dopo il Monza

Real Madrid Milan, verso il super match di Champions League di martedì sera: i rossoneri pronti a riabbracciare un top tra i titolari

Verso Real Madrid Milan, ci sono già importanti novità di formazione. Al Santiago Bernabéu, infatti, dovrebbe rivedersi titolare Rafael Leao. Il portoghese ritroverebbe il suo posto sulla destra dal primo minuto, dopo le tre panchine consecutive in Serie A.

L’ultima da titolare risale proprio in Champions, nel match casalingo contro il Club Brugge. In quel caso l’ex Lille è uscito dal campo al minuto 60. Dopo il Monza, lo stesso Fonseca ha affermato di aver visto Leao pronto per tornare nei primi undici.