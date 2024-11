Real Madrid Milan, due indisponibili partono per la Spagna: decisione a sorpresa, Fonseca sorride

Real Madrid Milan, Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi, nonostante l’indisponibilità per infortunio, partiranno lla volta della Spagna

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un importante novità in casa Milan in vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Real Madrid.

Nonostante siano entrambi infortunati, oggi pomeriggio, sull’aereo che porterà il Milan a Madrid per la sfida di Champions League di domani sera contro il Real, ci saranno anche Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi, i quali vogliono stare vicino al gruppo milanista in vista di questa importante trasferta europea.