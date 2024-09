Ravezzani STRONCA Emerson Royal: «Non è all’ALTEZZA, l’ERRORE del Milan è stato QUESTO»

Il giornalista e opinionista sportivo Fabio Ravezzani ha stronaco l’acquisto da parte del Milan di Emerson Royal

Il giornalista e opinionista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato ai microfoni di MilanNews del mercato del Milan, soffermandosi anche sul nuovo acquisto Emerson Royal.

LE SUE PAROLE – «Il mercato in sé è anche ragionevole. Ti serviva un centrocampista di un certo tipo e hai preso Fofana. Davanti Morata ti dà qualità ed esperienza. Pavlovic è il gigante che serviva. L’errore, vedendo queste prime partite, è Emerson Royal che è un giocatore che non mi sembra assolutamente all’altezza ed è stato pagato 15 milioni: non capisco cosa abbiano visto in lui. Ma nell’insieme capita di sbagliare un acquisto. Il vero errore è stato non valutare che un paio di giocatori erano arrivati a fine corsa al Milan».