Ravezzani SENTENZIA su Leao: «Non è mai stato messo in discussione e questo lo ha portato a essere MOLLE in campo». Le dichiarazioni

Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato su X la sconfitta del Milan contro il Parma soffermandosi in particolare sulla prestazione di Leao.

PAROLE – «Non è saggio per il Milan (dirigenti e allenatori) mettere mai in discussione Leao. Tutta la fiducia a prescindere degli ultimi 2 anni (prima Pioli lo toglieva spesso nella ripresa) lo hanno portato a essere sempre più molle in campo. Quasi non dovesse dimostrare più nulla».