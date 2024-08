Ravezzani non le manda a dire: «Se Ibrahimovic facesse QUESTO scambio sarebbe da rinchiudere in MANICOMIO». Tutte le dichiarazioni

Il giornalista di TeleLombardia Ravezzani ha commentato su X quello che potrebbe essere uno scambio tra il calciomercato Milan e la Juventus con Chiesa in cambio di Saelemaekers.

PAROLE – «Nel mercato ci sta tutto, ma se davvero Ibrahimovic e Furlani scambiassero Saelemaekers con Chiesa (destinato alla panchina con 6 mln di stipendio per 4 anni) sarebbero da rinchiudere in manicomio. Per me balla spaziale».