Raspadori Milan, il giocatore del Napoli piace anche a un altro club italiano. Le ultime

Raspadori Milan, l’attaccante del Napoli piace anche alla Juventus, che non vorrebbe comunque fare un grosso investimento a gennaio. Le ultime

Giacomo Raspadori non è solo tra i possibili obiettivi del calciomercato Milan.

C’è anche la Juve che non sembra orientato a puntare su un nuovo attaccante a gennaio. Tra i profili accostati ai bianconeri c’è proprio Raspadori che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, potrebbe lasciare il Napoli per cercare un maggiore minutaggio. Per questo motivo l’addio dell’attaccante potrebbe verificarsi anche nei prossimi mesi.

PAROLE – «Giacomo Raspadori vorrebbe giocare di più e sta riflettendo sul suo futuro: potrebbe andarsene».