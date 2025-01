Rashford Milan, la situazione entra nel vivo: il nodo da risolvere è lo stipendio dell’inglese! I rossoneri disposti a pagare la metà

La situazione Marcus Rashford Milan si fa sempre più calda. Secondo Sky Sport ecco spiegato il nodo da risolvere per quanto riguarda l’affare con il Manchester United.

PAROLE – “Il Milan gradisce molto Rashford ma ha uno stipendio da 14 mln di euro. Si potrebbe fare in prestito se lo United contribuisse in parte, magari al 50%, dei 7 mln di stipendio rimanenti in questa stagione“.