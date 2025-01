Rashford Milan, novità sul calciomercato: il Manchester potrebbe complicare la trattativa

Rashford Milan, novità di calciomercato riguardanti l’attaccante che è stato accostato anche ai rossoneri

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento non sarebbero arrivate offerte ufficiali al Manchester United per Rashford da parte di nessuna squadra. L’attaccante è stato accostato in Italia a Milan e Juventus.

Una delle problematiche sarebbe rappresentata anche dalla mancata volontà dei Red Devils di contribuire all’ingaggio del calciatore. Per questo potrebbe subentrare l’ipotesi di una partenza in estate a condizioni più favorevoli per gli eventuali acquirenti.