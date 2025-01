Rashford Milan, il Manchester United cambia idea: nuovo scenario nell’affare

Rashford Milan, il Manchester potrebbe stravolgere completamente la trattativa per l’attaccante inglese. C’è una prima apertura

Stando a quanto riportato da Marco Conterio sul proprio profilo X, il Manchester United avrebbe aperto ad uno scenario fino ad ora impensabile. Il club inglese avrebbe infatti aperto non solo al prestito per Marcus Rashford, ma addirittura potrebbe contribuire al maxi ingaggio del giocatore.

Un cambio di idee che potrebbe segnare un punto di svolta per il calciomercato del Milan e per tutte le pretendenti al classe 1997 in rottura con la società.