Rashford Milan, interviene Ibrahimovic: le sue parole

Rashford Milan, interviene Ibrahimovic: «Ho giocato con lui, oggi penso questa cosa». Le dichiarazioni del dipendente RedBird

Nel prepartita di Milan–Cagliari, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic e ha parlato delle necessità per il calciomercato. Il dipendente RedBird ha affermato che non serve tanto, come dimostrato grazie alla vittoria in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

RASHFORD – «Quando era giovane ho giocato con lui. Oggi è più uomo più presente, più affermato. Quando giocavo con lui era veramente forte forte. Può giocare a sinistra, in mezzo e destra, può fare la differenza in tutte le posizioni«