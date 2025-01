Condividi via email

Rashford Milan, domani sarà una giornata cruciale: l’agente ha in programma questa cosa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Marcus Rashford e vorrebbe portarlo nel breve periodo in Serie A. L’attaccante di nazionalità inglese è in rottura totale con il Manchester United e – con ogni probabilità – verrà ceduto in questa sessione di calciomercato.

Come riporta Repubblica il fratello agente nella giornata di domani incontrerà la dirigenza del Manchester United. C’è da aspettarsi, dunque, una svolta importante.