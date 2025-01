Rashford Milan, si entra nel vivo dell’affare: avanzata la prima proposta ufficiale che si basa su un prestito con diritto di riscatto

Marcus Rashford diventa il primo obiettivo del Milan. Come riporta Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno presentato la prima proposta ufficiale. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, a dimostrazione della volontà della società di acquistare eventualmente il giocatore a giugno.

Avviati i contatti anche con l’attaccante, per convincerlo della destinazione. Sull’inglese, infatti, c’è molta concorrenza: in particolare, nelle ultime ore, ha mostrato interesse anche il Borussia Dortmund. L’entourage del calciatore è in Italia: domani l’incontro con il club rossonero.