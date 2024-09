Ramos Milan, CLAMOROSA IPOTESI per il difensore spagnolo: le PAROLE dell’agente non lasciano DUBBI

Il difensore spagnolo Sergio Ramos, che piace da sempre al Milan, è vicino a trovare un nuovo club. Ecco cosa sta succedendo

Edmundo Alves, agente sportivo originario del Brasile, ha detto ad AS della trattativa in corso per il trasferimento di Sergio Ramos al Vasco da Gama. L’ex difensore del Real Madrid era stato in passato accostato anche al Milan, ma senza che la trattativa riuscisse mai a decollare realmente.

LE SUE PAROLE – «Un agente molto importante di Rio de Janeiro, nonché manager di Marcelo, è venuto da noi proponendoci Sergio Ramos. Abbiamo iniziato a parlare e lui ha chiesto uno stipendio molto alto. Certo sarebbe fantastico, si sta allenando e ha voglia di giocare, ma la richiesta è alta».