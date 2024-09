Radonjic Milan, l’ex obiettivo rossonero LASCIA LA SERIE A: accordo con QUESTA SQUADRA, le ultimissime di calciomercato

Il calciomercato è ancora in continua evoluzione. In alcuni paesi, infatti, c’è ancora la possibilità di completare acquisti e cessioni. Uno di questi è quello serbo, lega della penisola balcanica.

Otre a Rade Krunic, ex giocatore del Milan, un altro giocatore potrebbe firmare per la Stella Rossa. Stiamo parlando di Radonjic, ex obiettivo del calciomercato Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore in forza al Torino ha trovato l’accordo con i serbi.