Rabiot Milan, in arrivo la prima PROPOSTA ufficiale! Cosa filtra sul futuro del francese: il punto

Rabiot Milan, in arrivo la prima PROPOSTA ufficiale! Cosa filtra sul futuro del francese in scadenza con la Juve: il punto

Dopo i recenti contatti tra la dirigenza del Milan e la madre-agente del giocatore, il club rossonero tiene monitorata costantemente la situazione relativa al futuro di Adrien Rabiot.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Diavolo potrebbe presto presentare una prima proposta ufficiale al centrocampista francese nel caso in cui venisse confermato il suo addio alla Juventus a parametro zero.