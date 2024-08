Rabiot Milan: l’Inter resta VIGILE sull’centrocampista ex Juve, lo SCENARIO sul futuro

Su Rabiot. accostato anche al Milan, resta vigile l’Inter. Situazione paradossale per l’ex Juve. L’alta richiesta d’ingaggio blocca tutto

Adrien Rabiot sta vivendo una situazione paradossale: è svincolato da diverse settimane dopo la fine del suo contratto con la Juve ma non ha ancora trovato una sistemazione, nonostante l’interesse del mercato Milan e di altri club in giro per l’Europa . Come fa sapere l’Equipe, il centrocampista sperava di risolvere la questione legata al proprio futuro addirittura prima dell’inizio degli Europei. Così invece non è stato e, data la mancanza di ritmo e di allenamenti, con ogni probabilità verrà escluso dalle prossime convocazioni della Francia.

Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con i bianconeri, non sta trovando nessuna squadra disposta a corrispondergli i 7,5 milioni di euro richiesti dal suo entourage. I nerazzurri restano vigili sulla sua situazione, così come il Bayern Monaco, ma entrambe le squadre non hanno alcuna intenzione di arrivare a quelle cifre per il suo ingaggio. Il giocatore resta alla ricerca di un club che gli permetta di disputare la prossima Champions League.