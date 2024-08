Rabiot Milan, chieste INFORMAZIONI per il francese ma un OSTACOLO complica tutto! La situazione per il futuro del centrocampista

Libero ha fatto un focus sulla situazione legata ad Adrien Rabiot, parlando dell’interesse manifestato sia dal calciomercato Milan che dall’Inter per il centrocampista rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto che lo legava alla Juve.

COSTI ELEVATI – «Tra stipendio e commissioni il francese costa praticamente come un calciatore per il quale va pagato anche il cartellino al club di appartenenza. È il mercato dei parametri zero, bellezza, ormai va così. I giocatori che decidono di andare in scadenza sanno di avere un grande potere. Di conseguenza non stupisce che Rabiot resti fermo sulle sue richieste, sta ai club interessati decidere il da farsi: a certe cifre la Juventus ha preferito passare la mano, così come Inter e Milan non hanno il potere economico di andare oltre a una manifestazione d’interesse».

IL SOGNO PREMIER LEAGUE – «Gira voce che Adrien vorrebbe mettersi alla prova in Premier League, il campionato più bello del mondo. D’altronde ha giocato per tutta la carriera in Francia e in Italia: da questo punto di vista è un calciatore anomalo, una volta che firma per una squadra rispetta l’accordo fino alla scadenza. Una rarità in questi tempi calcistici frenetici, per non dire schizofrenici. Questa caratteristica di Rabiot rende ancora più comprensibile perché al momento si stia godendo la vita, senza alcuna fretta di tornare a giocare: non si accontenta facilmente, vuole essere convinto dai soldi e dal progetto».

NO ALL’ARABIA SAUDITA – «Il francese non sembra il tipo da Arabia Saudita: vuole essere ben pagato, ma anche giocare al massimo livello, quindi in un club forte, che disputi la Champions League. Rabiot si è regalato un’estate in vacanza, ma la sensazione è che presto tornerà a faticare per un top club europeo: sua madre è in contatto con tante squadre, basterà abbassare un minimo le pretese per trovare una situazione che lo soddisfi».