Pohjanpalo AVVERTE il Milan: «Dobbiamo pensare alla sfida contro di LORO. Prenderemo tutto quello che abbiamo fatto di positivo». Le parole del calciatore del Venezia

Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni ufficiali del Venezia dopo la partita persa contro il Torino e in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro un’ottima squadra come il Torino, peccato per il risultato finale che non meritavamo dopo le tante occasioni da gol create. É un gran peccato non essere riuscirti a fare punti oggi, ma ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita contro il Milan.

A livello di condizione mi sento bene, ho lavorato tanto in questo periodo per essere pronto il prima possibile. Purtroppo la mia prestazione non è servita a fare risultato, ma dobbiamo prendere tutto quello che abbiamo fatto di positivo preparando al meglio la gara contro il Milan»