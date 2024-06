Pobega può lasciare il Milan! Sondaggio IMPROVVISO di questo club di Serie A: i dettagli e le novità sul mercato

Torna in discussione il futuro di Tommaso Pobega, che ha saltato parte dell’ultima stagione per infortunio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista potrebbe lasciare il club in queste settimane.

Il Torino avrebbe già fatto un sondaggio per lui nell’ottica di un possibile ritorno all’ombra della Mole, mentre sullo sfondo resiste l’interesse della Fiorentina. Il Milan però, prima di dare l’ok alla cessione, vuole prima capire se per Fonseca potrà essere una riserva utile.