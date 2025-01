Pioli Milan, l’ex tecnico non ha dubbi: «Rimpianti? Nessuno, vi spiego il perché». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Di seguito le sue parole su eventuali rimpianti.

RIMPIANTI – «Nessuno. Per me esiste solo un metro per valutare un’avventura professionale: valutare una squadra come l’ho trovata e come l’ho lasciata. Tutto ciò che è accaduto in mezzo, di buono e cattivo, fa parte del percorso e va accettato».