Pioli, CLAMOROSO dietrofront nel futuro del tecnico? Può RESTARE in Serie A, cosa SUCCEDE

Pioli, clamoroso dietrofront nel futuro del tecnico? La Roma prova convincere l’ex Milan ormai in parola con l’Al Nassr

Clamoroso colpo di scena nel futuro di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan che sembrava destinato all’Al Nassr. Come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, la Roma sta facendo un tentativo concreto dopo l’esonero di De Rossi.

PAROLE – «C’è stato un contatto diretto tra l’entourage di Stefano Pioli e la Roma, che ha sondato il tecnico ex Milan per la panchina. Pioli però è in parola con l’Al Nassr, che lo attende in serata a Riad per firmare il contratto e dovrebbe mantenere l’impegno preso».