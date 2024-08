Pinamonti Milan, si ALLONTANA la pista per l’attacco: quel club in Serie A AFFONDA il colpo col Sassuolo! Ecco dove può andare

Nella lunga lista degli attaccanti accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’era anche il nome di Andrea Pinamonti. Il calciatore, retrocesso in Serie B col Sassuolo è alla ricerca di un’occasione per trasferirsi in estate e per tornarne nel massimo campionato.

Come fa sapere Gianluca Di Marzio, per lui si stanno aprendo adesso le strade che portano al Genoa. Il Grifone pare abbia individuato in lui l’erede perfetto dopo il trasferimento di Retegui all’Atalanta: la trattativa tra i due club è in corso e la chiusura potrebbe già arrivare tra stasera e domani. L’operazione si può sbloccare con la formula del prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus e diritto di riscatto alto attorno ai 16/17 milioni.