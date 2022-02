Di Stefano: «Maldini e il Milan hanno protestato in maniera elegante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha elogiato i toni delle proteste del Milan dopo la gara contro l’Udinese: le sue parole

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato del dopo partita di Milan-Udinese:

«Ieri mi è piaciuta l’eleganza di Maldini, ma anche quella di Pioli, che non hanno detto che non hanno vinto per colpa dell’arbitro, ma che non sono stati bravi. Quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Maldini è la prima volta che parla di arbitri, senza riferirsi alla partita di ieri, ma facendo riferimento agli ultimi 20-25 minuti della gestione di Marchetti. I toni comunque sono stati garbati e ha detto cose che avrebbe dovuto dire. Si lavora su due binari: quello arbitrali e intervenire sulla squadra».