Pellegatti dubbioso: «Questo nome per la panchina? Mi hanno sempre detto di no»

Nuovo allenatore Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato delle ultime indiscrezioni su Maurizio Sarri: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così del possibile arrivo di Sarri al Milan:

PAROLE – «Ogni volta che ho chiesto di Sarri, anche prima di prendere Fonseca, me l’avevano bocciata in maniera piuttosto secca. Quindi o hanno i dirigenti di casa Milan virato completamente le loro opinioni su Sarri… Loro mi hanno sempre detto ‘no no no no’. Quindi vediamo».