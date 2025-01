Pavlovic, tra Milan Girona e il mercato: la risposta di Conceicao in conferenza stampa

Pavlovic, nome caldo sul mercato e domani tocca a lui contro il Girona. Le parole di Conceicao in conferenza

Viste le assenze in difesa di Tomori (squalifica) e Thiaw (infortunio), Pavlovic è chiamato a scendere in campo dal primo minuto in Milan–Girona. Il difensore centrale serbo però, è anche al centro di voci di calciomercato. Potrebbe essere infatti uno degli elementi sacrificabili al fronte di super offerte.

Queste le parole di Conceicao in conferenza – «È a disposizione del gruppo. Non è colpa sua se non ha ancora giocato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile: a volte esce dalla posizione e non mi piace tanto. Le scelte sono le mie, domani abbiamo due difensori centrali ma posso anche mettere un centrocampista per giocare lì».