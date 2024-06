Pavlidis Milan, l’ex obiettivo dei rossoneri CAMBIA squadra! Trovato l’ACCORDO per il suo trasferimento: ecco dove andrà

Pavlidis Milan, l’ex obiettivo dei rossoneri CAMBIA squadra! Trovato l’ACCORDO per il suo trasferimento: ecco dove giocherà

Negli scorsi mesi, soprattutto nella scorsa estate, Vangelis Pavlidis era finito nel mirino del calciomercato Milan tra gli obiettivi per l’attacco. Il centravanti dell’AZ Alkmaar ora è pronto a lasciare il club olandese.

Come riferito da Fabrizio Romano, è stata trovata l’intesa per il suo trasferimento al Benfica per 17 milioni di euro più 2 di bonus. Il greco ha rispettato la parola data al club portoghese. Giovedì è prevista la firma sul contratto ed anche le visite mediche.