Pastore su Leao: «È un giocatore non così tecnico per il Portogallo, soffre Ronaldo. Mi STUPIREI rivederlo titolare agli ottavi». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Pastore ha parlato a Euro Cronache analizzando la prestazione del rossonero Leao nel match tra Portogallo e Turchia.

PAROLE – «Non è un buon Europeo evidentemente. Secondo me è il giocatore che più soffre Ronaldo. Contro la Turchia Leao è entrato molto bene nell’azione del gol, io gli do’ un 6. Il giallo è eccessivo, si tratta di un contrasto e non simula. Leao, sembra assurdo dirlo, ma è un giocatore non così tecnico per il livello del Portogallo, che ha una serie di poeti tra Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Mi è spiaciuto che oggi sia uscito ed è anche una cattiveria di Martinez…aveva le praterie della Turchia nel secondo tempo, poteva anche mettere un po’ di fiducia e non soltanto minuti. Mi stupirebbe rivederlo titolare agli ottavi».