Parma Milan, chi SOSTITUIRÀ Morata? Scelta a SORPRESA: ecco l’ANNUNCIO di Fonseca in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, mister Fonseca ha messo subito le cose in chiaro per quanto riguarda chi giocherà in attacco nel match tra Parma e Milan. Il sostituto di Morata sarà Okafor.

PAROLE – «Io devo essere onesto, domani giocherà Okafor, vogliamo una capacità di pressare alto in maniera diversa rispetto a quello visto contro il Torino, Okafor ha dato una buona risposta, Jovic può darci una mano a partita in corsa»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN