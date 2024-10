Palladino a DAZN: «Gudmundsson è un CAMPIONE, ci GODIAMO la vittoria. Kean? E’ l’EMBLEMA della Fiorentina. E Adli…». Le parole

Palladino ha concesso un’intervista a DAZN dopo Fiorentina Milan.

GUDMUNDSSON – «Per quanto riguarda Gud è un campione, è forte. E’ un giocatore molto importante per noi. E’ arrivato da noi tardi durante il mercato, gli ultimi giorni. POi aveva fastidi muscolari dal ritiro col Genoa, non l’abbiamo avuto subiot. L’abbiamo rimesso in condizione adesso. Deve ritrovare la forma migliore. E’ un grande calciatore, sa giocare a calcio, è imprevedibile, si sacrifica per i compagni. Ce lo godiamo come ci godiamo queste vittorie».

KEAN – «Di solito gli attaccanti vivono di gioie e gol e emozioni e quando si sbaglia un rigore puoi buttarti giù e subire la partita. Mi ha impressionato che si è sacrificato, ha fatto un grande lavoro, è stato un esempio, l’emblema di tutta la squadra, per lo spirito di sacrificio. Può crescere? sta facendo molto bene. Nel tiro sulla traversa alla fine si vede il suo strapotere fisico, sta facendo vedere grandi cose. Ha ampi margini di miglioramento, lo vedo in allenamento. Siamo molto contenti di quello che sta facendo».

DIFESA SOLIDA – «Mi è piaciuto davvero lo spirito di squadra, dico sempre alla quadra che si attacca e difende insieme. Hanno difeso con coraggio, qualità e sacrificio. Giocatore con questo Milan è complicato, ha messo in difficoltà Bayer e Inter, c’erano tutti i tiolari in campo e chi è entrato è forte. Noi abbiamo trovato solitità, aspetto importante, difendere insieme dà grandi valori anche umani. In Serie A non ti puoi concedere 2-3 giocatori che non difendono. Si può e deve migliorare come gioco e occasioni, abbiamo giocatori di grande qualità. Stiamo recuperando tutti i giocatori, Adli non aveva 90 minuti e ha dato qualità. Serviva una vittoria di squadra e di grandi emozioni».

RIGORISTI – «Il primo rigorista è Gud, il secondo è Moise. Oggi Gud ha concesso di tirare il rigore a Moise, a fine partita nello spogliatoio scherzavano. Tra uomini, non calciatori, ci si parla e si deve essere anche umani e loro lo sono stati».