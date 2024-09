Ordine SENZA PELI SULLA LINGUA su Tonali: «Il Milan l’ha SVENDUTO? No ma QUESTA COSA non torna». Le ultime sui rossoneri

Il noto giornalista Franco Ordine, sul suo profilo X ha risposto in modo netto sulla questione Tonali. Il Milan, infatti, a suo modo di vedere non ha svenduto il giocatore.

ORDINE SU TONALI – «Svenduto a 80 milioni mi pare proprio no, rimpiazzato maluccio è sicuro ma chiedo: come mai vengono fuori ora i rimpianti e non durante la lunga squalifica di un anno per scommesse? E come mai chi piantonava Milanello tutti i giorni nulla si accorgeva del problema di Sandro?».