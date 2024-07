Olanda Turchia, Reijnders osservato anche da... Seedorf! La leggenda del Milan è in tribuna a Berlino - FOTO

Olanda Turchia, Reijnders osservato anche da… Seedorf! La leggenda del Milan è in tribuna a Berlino. La FOTO virale sui social

Sono in campo in questo momento Olanda-Turchia, match valido per un pass in semifinale a EURO2024. Se in campo il Milan guarda con attenzione Reijnders, impegnato a guadagnarsi la semifinale, in tribuna i rossoneri fanno un salto nel passato: presente insieme al bianconero Edgar Davids c’è anche l’ex rossonero Seedorf.

Y si de leyendas hablamos… Edgar Davids y Clarence Seedorf, presentes en Berlín para ver a Países Bajos frente a Turquía.



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/wkFBZn9bDH — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2024

Ecco la foto che è già virale sui social.