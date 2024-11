Okafor Milan, lo svizzero verso la titolarità con la sua nazionale. Queste le ultime sul calciatore rossonero

Verso la titolarità Noah Okafor con la sua Svizzera. Il giocatore del Milan giocherà dal primo minuto nella sfida di Nations League contro la Serbia.

PAROLE – «Se il gol di Zeki Amdouni contro la Danimarca non fosse stato annullato dall’arbitro, avremmo ancora la possibilità di lottare per il secondo posto nel girone. Abbiamo subìto un torto non solo con la Danimarca, ma anche nelle prime due partite a Copenaghen e a Ginevra contro la Spagna. Non dobbiamo dimenticarlo».