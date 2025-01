Okafor Milan, lo svizzero resta in uscita: piano chiaro del club rossonero. La situazione

Okafor Milan, l’attaccante svizzero resta in uscita dal club rossonero dopo il mancato trasferimento al Lipsia. Tutti i dettagli

Il Milan in quest’ultima settimana di calciomercato lavorerà per portare a casa almeno un attaccante e per piazzare i calciatori che non rientrano più nel progetto. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo senso ci sarebbero tre giocatori che potrebbero essere ceduti, con tre situazioni differenti:

OKAFOR – Il club cerca una sistemazione per lui, non rientra nei piani. Sarà lui a liberare il posto in lista al nuovo attaccante.

JOVIC – Il centravanti serbo avrebbe fatto passi avanti verso il Monza che gli pagherebbe parte dell’ingaggio.

CHUKWUEZE – Il gol decisivo in Milan-Parma potrebbe cambiare le carte in tavola. Partirà solo se arriveranno offerte importanti per il cartellino.