Okafor Milan, il bilancio parla chiaro: questa la cifra utile per la cessione dello svizzero

Okafor Milan, nel vivo la trattativa con il Lipsia: i rossoneri devono cederlo almeno ad 11 milioni di euro per ottenere una plusvalenza

Come riferito da calciomercato.com, è spuntata la cifra della possibile cessione di Noah Okafor al Lipsia nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Sbarcato a Milano nel 2023 per circa 15,5 milioni, Okafor ha un contratto in scadenza nel 2027 da circa 2 milioni di euro netti a stagione, al lordo 2,62 lordi. Al 30 giugno pesava a bilancio per 12,4. Per ottenere una plusvalenza il Milan ha bisogno di un’offerta da almeno 11 milioni di euro. Per Relevo “c’è sintonia tra le parti”, sono attese novità in questa settimana».