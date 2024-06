Okafor Milan, chance contro la Scozia? Il ct Yakin APRE: «È pronto, ha lavorato e…». Le parole del tecnico della Svizzera

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia di Scozia Svizzera, il commissario tecnico degli elvetici, Murat Yakin ha risposto così sulla possibilità di impiegare sia Xherdan Shaqiri che Noah Okafor: l’attaccante del Milan era rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti nella prima gara contro l’Ungheria.

PAROLE – «Shaqiri e Okafor sono pronti? Hanno lavorato e sono concentrati, come tutti».