OFF-WHITE™ E AC MILAN CELEBRANO IL 125° ANNIVERSARIO DEL CLUB, SVELANDO LA NUOVA DIVISA E UNA CAPSULE COLLECTION.

Al terzo anno della loro partnership, AC Milan e Off-White™ continuano a intrecciare le proprie strade e culture con una nuova divisa, una capsule collection e una campagna che celebrano l’unione tra i due brand e il 125° anniversario del Club.

Radicata nella storia di AC Milan, la collezione combina alcuni dei simboli iconici del Club – il diavolo e i classici colori rosso e nero – con grafiche vintage calcistiche e il numero “125”, insieme a dettagli dorati, per celebrare l’anniversario e la legacy dei rossoneri. Questi motivi compaiono sui capi di Off-White™ per adulti e bambini, tra cui una varsity jacket, felpe con cappuccio e t-shirt – oltre a una gamma di accessori, come cappellini da baseball, sciarpe da calcio, valigeria e calze. L’intera collezione è stata ideata e disegnata a Milano, città d’origine sia di AC Milan che di Off-White™, con la varsity jacket interamente Made in Italy – dalla produzione ai dettagli in raso dorato.

The Diavolo’s new drip 😈



New @OffWht uniform just dropped 👔#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) September 17, 2024

Per immortalare la collezione e sottolineare il prestigio della partnership, Off-White™ ha collaborato con il fotografo milanese Nicolò Parsenziani per immortalare alcuni giocatori delle squadre maschile e femminile di AC Milan e Milan Futuro – Álvaro Morata, Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Angelica Soffia, Allyson Swaby, Kevin Zeroli e Álex Jiménez – indossando i capi.