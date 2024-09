Oddo, l’ex Milan è AD UN PASSO dal ritorno in panchina: ACCORDO con questa squadra italiana, le ultimissime

L’ex giocatore del Milan è ad un passo dal ritorno in panchina. Come riportato da Gianluca Di Marzio il tecnico quest’oggi ha svolto un incontro col Trapani che ha dato esito positivo.

L’allenatore, dunque, dopo l’esperienza di Padova, torna nuovamente a mettersi in gioco, questa volta in Serie C. La società siciliana, quest’oggi, ha annunciato l’esonero di Alfio Torrisi, dopo lo 0-3 incassato in casa contro l’AZ Piacerno.