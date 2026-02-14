Connect with us

Nuovo Stadio Milano, Milan ospite dell’Everton per far visita e studiare dall’Hill Dickinson Stadium

Nuovo Stadio Milano, Milan ospite dell’Everton a Liverpool per far visita e studiare dall’Hill Dickinson Stadium (il loro nuovo impianto)

Dopo aver acquisito l’area di San Siro per avviare la costruzione del nuovo impianto a Milano, Milan e Inter sono in fase di preparazione per presentare il progetto definitivo del nuovo stadio, con l’intenzione di iniziare i lavori entro tre o quattro mesi, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. In vista di questo ambizioso progetto, le due società stanno facendo il possibile per raccogliere informazioni e ispirazione, e il Milan ha già avviato alcune iniziative per studiare impianti moderni e innovativi.

La visita a Liverpool: studio dell’Hill Dickinson Stadium

Nei giorni scorsi, il Milan ha inviato un gruppo di cinque persone a Liverpool per visitare il nuovo stadio dell’Everton, l’Hill Dickinson Stadium, completato circa un anno fa e inaugurato in pianta stabile nella stagione corrente. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e citato dal Times, il team rossonero ha visitato l’impianto, che ospita 53.000 spettatori ed è stato costruito con una moderna struttura in acciaio e vetro.

Un’operazione di studio, non una copia

Va sottolineato che questo studio non implica che il nuovo stadio di Milan e Inter sarà simile all’Hill Dickinson Stadium. L’obiettivo della visita è puramente raccogliere dati, elementi e sensazioni utili per la progettazione dell’impianto milanese. Si tratta di un’operazione di studio, finalizzata ad acquisire informazioni sui materiali, sulla tecnologia e sulle soluzioni architettoniche adottate in un impianto all’avanguardia come quello dell’Everton.

Verso la costruzione del nuovo stadio

Questa visita si inserisce in un contesto di preparazione da parte del Milan e dell’Inter, che sono impegnate a definire il progetto del loro nuovo stadio con l’obiettivo di presentarlo in Palazzo Marino nelle prossime settimane. Con l’acquisizione dell’area di San Siro, i due club sono pronti a costruire un impianto moderno, sostenibile e funzionale, che potrà ospitare migliaia di tifosi e diventare il simbolo del calcio milanese del futuro.

