Nuovo stadio Milan, San Siro batte San Donato? La nuova ipotesi spiazza i tifosi rossoneri

Nuovo stadio Milan, svolta targata San Siro: i rossoneri abbandonano l’ipotesi San Donato? Tutti gli aggiornamenti

Colpo di scena nell’ambito dei dialoghi intercorsi tra società e organizzazioni comunali e regionali per il nuovo stadio di Inter e Milan. Inizialmente i due club avevano detto no al progetto WeBuild per la ristrutturazione di San Siro, preferendo fare un nuovo impianto in autonomia (uno a Rozzano e uno a San Donato).

Dopo l’incontro andato in scena ieri a Roma – al quale hanno preso parte una delegazione dei club, assieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla soprintendente per Milano Emanuela Carpani, che hanno incontrato il ministro della Cultura Alessandro Gulli e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – si è giunti ad un punto di svolta inaspettato con la decisione di abbandonare le piste Rozzano e San Donato per realizzare un nuovo San Siro (ancora una volta insieme), nella stessa area dove ora sorge il Meazza, mantenendo alcune parti della “Scala del Calcio”. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.