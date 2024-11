Nuovo stadio Milan, parla Sala: «Decisione in questi giorni!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sala, Sindaco della città di Milano, ha rilasciato dichiarazioni importantissime sulla questione stadio che coinvolge Milan e Inter. Di seguito le sue parole a margine della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre riportate da Calcio e Finanza.

LE PAROLE – «Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni».